Eco-vandali | ok definitivo Camera a ddl

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Via libera con 138 voti a favore, 92 contrari e 10 astenuti Con 138 voti a favore, 92 contrari e 10 astenuti laha approvato in via definitiva la cosiddetta legge contro gli eco-, che punisce la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l'imbrattamento di beni culturali e paesaggistici, introducendo apposite sanzioni amministrative e

Gente neppure in grado di conoscere l'enorme valore del patrimonio che va a compromettere con gesti insani, lesionistici e autolesionistici' gli fail vicepresidente della Camera di Fratelli d'..."Con l'approvazione definitiva a Montecitorio diventa legge il 'ddl', da me fortemente voluto, che stabilisce un principio cardine: d'ora in poi, chi arrecherà dei danni al patrimonio ...(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2024 L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge contro i cosiddetti "Eco-vandali". I voti a favore sono stati 138, quelli contrari 92 e gl ...Chi imbratta, paga. Multe pesanti, con sanzioni che vanno dai 10 ai 60mila euro, con il rischio carcere nei casi più gravi.