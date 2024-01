Ecco perché Francesca ha rifiutato 44 000 euro | il dettagli sfuggito che ribalta tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ad Affari Tuoi la partita diva drittta come un treno. Nella puntata andata in onda giovedì 18 gennaio la friulanaha provato a sbancare con la sua strategia. E fino a un certo punto la partita ha dato segnali buoni sul piano della fortuna. Ma poi è arrivato il colpo finale, quello in cui bisogna decidere se andare fino in fondo o accettare l'offerta del dottore. Alla concorrente è stato proposto un assegno da 44mila. Un assegno che però è finito nel cestino. E così è andata avanti fino alla fine con il pacco da 100mila ancora in gara. Il dottore all'ultimo secondo ha offerto 16milae questa volta la concorrente insieme al marito ha deciso di accettare. In tanti l'hanno criticata ma c'è chi sui social ha sottolineato l'astuzia della concorrente che comunque ha portato qualcosa a casa. ...