Duello tv Meloni-Schlein su Rai 1 da Bruno Vespa

(Di venerdì 19 gennaio 2024)(US Rai) “Stamattina si sono avviate le interlocuzioni tra i rispettivi staff per iltv tra Giorgiaed Elly“, è quanto fanno sapere fonti del Nazareno, come riporta Ansa. Le due parti hanno così iniziato a parlare dell’organizzazione del confronto televisivo, che ad oggi ha una certezza:. Iltra la Presidente del Consiglio e la leader dell’Opposizione sarà moderato su Rai 1 dal conduttore di Porta a Porta. Tutti si erano mobilitati per ospitare il faccia a faccia tra le due primedonne della politica italiana (Rai e Mediaset, ma anche La7 e Sky), ma a quanto pare il primo a muoversi è stato. L’Amministrato Delegato Roberto Sergio, a domanda diretta del Corriere – “Chi ...

