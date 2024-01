Dubai | la città del futuro che spunta dal deserto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024)è una metropoli in continua trasformazione, una “che sale” per dirla alla Boccioni maniera, artista che l’avrebbe dipinta come una musa. I profili vertiginosi degli edifici e delle strutture in costruzione la rendono proiettata al domani, così l’incessante e ambizioso lavoro dell’uomo, una visione dinamica e in movimento proprio come un’avanguardia futurista ma che non desidera bypassare il passato, lo valorizza come un tesoro prezioso.è la meta ideale per chi ama l’architettura moderna: qui svettano vere e proprie icone dell’ingegneria, in vetro, acciaio e calcestruzzo. Tra questi troviamo il Burj Khalifa, che attualmente detiene il record del grattacielo più alto del mondo con i suoi 829,8 metri di altezza, modellati nelle eleganti forme ispirate all’Hymenocallis, il fiore tradizionale del ...