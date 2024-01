Drew McIntyre lancia la sfida | “Voglio distruggere CM Punk”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nella puntata di Monday Night Raw della scorsa settimana,e CMhanno avuto un acceso scambio verbale, dove la ferrea logica tipica del nuovo character heel dello Scottish Warrior ha catturato l’attenzione del pubblico. Dopo questo duello a colpi di microfono, i fan sognano uno scontro tra i due. Ma anon basta avere in pasto CM. Due tra le migliori Superstar Durante un’intervista con ReviewSTL,ha espresso la sua volontà di affrontare non solo CM, ma anche Cody Rhodes: “Sono due delle nostre migliori Superstar. Cody è tornato in WWE un paio di anni fa e ha avuto un grosso infortunio che lo ha tenuto fuori per nove mesi, ma è davvero salito in cima alla classifica come beniamino del ...