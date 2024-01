Drammatica rapina in banca in provincia di Latina | bottino da 50mila €

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio, 2024 Erano in tre i malviventi che, armati, hanno fatto irruzione presso la filiale del Credito Cooperativo di Fondi, in Via Roma, mercoledì pomeriggio. All’interno dell’istitutorio c’erano dipendenti e l’addetta alle pulizie che hanno vissuto attimi di terrore. Dinamica dellaArmati di coltelli e oggetti contundenti, itori sono entrati nellaintorno alle 15 del pomeriggio. Una volta all’interno, hanno chiuso in una stanza sei dipendenti e l’addetta alle pulizie. La situazione si è resa ancor più critica poiché le casse erano temporizzate e non potevano essere aperte immediatamente. Momenti di Terrore Il periodo di circa mezz’ora in cui itori hanno trattenuto le persone è stato caratterizzato da momenti di vero terrore. La ...