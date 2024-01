Dramma sfiorato sull’A12 | autocisterna si ribalta | ferito il conducente

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Santa Marinella, 19 gennaio 2024 – Alle ore 12:30 circa, due squadre dei Vigili del fuoco di Civitavecchia, sono intervenute sull’ autostrada A12 direzione Nord km 47, per ilmento di un’che trasportava polvere di cemento., in modo lieve, ildel mezzo che è stato assicurato alle cure del 118. La carreggiata interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare. Polizia stradale sul posto per quanto di loro competenza. Per rimettere in asse l’presente l’autogru dell’Anas. Dall’si sta verificando uno sversamento di gasolio e i Vigili del fuoco stanno procedendo con la messa in sicurezza e l’aspirazione delle polveri di cemento. Messi in sicurezza anche i guard rail divelti nell’impatto, con l’ausilio degli ...

Momenti di panico a Latina : spacciatore , preso in flagranza di reato dai Carabinieri, tenta di suicidarsi per non essere arrestato . I Carabinieri ... (ilcorrieredellacitta)

...inglese - la League One sarebbe l'equivalente della nostra Serie C - deu settimane fa ha...gli uomini di Espirito Santo dovessero abbandonare la competizione non ne farebbero certo un. ...Avellino .ieri sera ad Avellino, dove un giovane 26enne è stato soccorso in via De Gasperi dal 118. Secondo i primissimi accertamenti intorno alle ore 21, il ragazzo sarebbe volato giù dal ...Un video inedito del dramma sfiorato al matrimonio di Paolo Mugnaini di Scandicci (Firenze) e Valeria Ybarra, originaria del Texas. L'ex convento alle porte di Pistoia dove si ...Con l'auto si schianta contro la recinzione di una casa: è successo in via Nosate a Turbigo. Paura per un 72enne.