Dl Superbonus | Testa FdI | “Resta impianto | valutiamo miglioramenti”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 19 gennaio 2024) ROMA – “L’del decreto sulresterà quello ma verifichiamo, se possibile, qualche miglioramento, sempre con attenzione alla stabilità dei conti pubblici”. Lo ha affermato Guerino, deputato di Fratelli d’Italia, relatore del decreto sui bonus edilizi (, Sismabonus e Bonus barriere archietettoniche) all’esame della commissione Finanze della Camera. “All’inizio della prossima settimana – ha detto – avremo un incontro con il governo per valutare se ci sono margini per qualche modifica. Aiutare imprese e famiglie è importante ma i conti pubblici non possono essere stravolti. In Commissione sono state svolte le audizioni dalle quali sono emerse diverse proposte”, ha concluso. L'articolo L'Opinionista.