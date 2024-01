Disturbi alimentari | sit-in Movimento lilla al ministero Salute

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Figli e genitori insieme con il fiocco e il palloncinocolorano la piazza sotto ildellaa Roma. Le famiglie chiedono una maggiore attenzione del Governo suidel comportamento alimentare (Dca). Non vogliono essere lasciate sole e lamentano ‘ci state tagliando il futuro’, recita uno striscione. La manifestazione arriva dopo le proteste per il taglio delle risorse per questa tipologia di– parliamo di anoressia e bulimia, ma non solo – poi rientrato con l’annuncio del ministro della, Orazio Schillaci, di 10 milioni di euro per il Fondo straordinario Dca nel 2024. Ma non basta al, che ha mandato una lettera a Schillaci, che verrà letta durante il sit-in. “Sono bruscolini se ...

... morta a 17 anni per bulimia, descrive a Open il taglio e il successivo reintegro del governo Meloni sui fondi destinati ai. Da giorni le associazioni stanno manifestando profonda ...Palloncini lilla e striscioni per protestare contro i tagli in manovra al Fondo nazionale per i. Anche Palermo e Catania aderiscono alla mobilitazione organizzata dall'Unione degli universitari. "I Dca non sono una nostra scelta", scrivono gli studenti, che si sono riuniti ...Diverse decine di persone questo pomeriggio a Milano si sono riunite sotto il palazzo del consiglio regionale della Lombardia per chiedere a Regione e Governo un maggiore impegno nella lotta ai ..."Nell'immediato - aggiunge Mandorino - chiediamo alle Regioni di agevolare la mobilità sanitaria di chi soffre di disturbi del comportamento alimentare e non trova risposte sul proprio territorio, in ...