Disturbi alimentari | proteste in 28 città Tavilla | «I 10 milioni di Schillaci non bastano C’è una legge ma va attuata» – L’intervista

(Di venerdì 19 gennaio 2024) «Il governo ha prima tolto la flebo a un malato gravissimo e dopo 15 giorni gliel’ha rimessa». Con questa metafora Stefano, presidente dell’associazione Mi Nutro Di Vita e papà di Giulia, morta a 17 anni per bulimia, descrive a Open il taglio e il successivo reintegro del governo Meloni sui fondi destinati ai. Da giorni le associazioni stanno manifestando profonda preoccupazione per la revoca del finanziamento da 25, stanziato nel 2022 dal governo Draghi,in attesa dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea), l’elenco di prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o con pagamento ticket. L’obiettivo del fondo è quello di rinforzare la rete degli ambulatori. In risposta alle ...

manifestazioni in 30 città italiane "per chiedere un'attenzione maggiore da parte del Governo ai disturbi del comportamento alimentare" o Dca. Ad ... (sbircialanotizia)

Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute ) - manifestazioni in 30 città italiane "per chiedere un'attenzione maggiore da parte del Governo ai disturbi del ... (ilgiornaleditalia)

Ma le polemiche continuano e i numeri di chi soffre di questisono sempre più preoccupantiServono investimenti certi e strutturali e serve che ivengano riconosciuti nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, con un sostegno specifico, distinto da quello destinato ...Diverse decine di persone questo pomeriggio a Milano si sono riunite sotto il palazzo del consiglio regionale della Lombardia per chiedere a Regione e Governo un maggiore impegno nella lotta ai ...Duecentomila persone in Piemonte ne soffrono. Numeri in crescita, e il dietrofront del ministero sul rifinanziamento del fondo per queste patologie non basta, secondo le associazioni. Che sono scese i ...