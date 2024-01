Diretta Inter - Lazio 3 - 0 | segui la partita di Supercoppa di oggi LIVE

All'Al - Awwal Stadium di Riyad si sfidanoe Lazio: in palio la finale della Supercoppa italiana. Il fischio di inizio è alle ore 20. Chi vincerà dovrà vedersela lunedì sera con il Napoli di Mazzarri, che ieri in semifinale ha battuto la ...... cronaca, tabellino elive della partita di stasera La cronaca, sintesi eLIVE della partitaLazio: valevole per la Supercoppa Italiana 2023/2024 SEGUI LALIVE DIBuonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Inter - Lazio. Fischio d'inizio alle 20 italiane per l'avvio della seconda semifinale della ...Semifinale senza storia all'Al-Awwal Park Stadium. L'Inter passeggia sulla Lazio e vola direttamente in finale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri lasciano le briciole ai biancocelesti.