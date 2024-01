Diretta Inter - Lazio 2 - 0 | segui la partita di Supercoppa di oggi LIVE

All'Al - Awwal Stadium di Riyad si sfidanoe Lazio: in palio la finale della Supercoppa italiana. Il fischio di inizio è alle ore 20. Chi vincerà dovrà vedersela lunedì sera con il Napoli di Mazzarri, che ieri in semifinale ha battuto la ...All'Al - Awwal Stadium di Riyad si sfidanoe Lazio: in palio la finale della Supercoppa italiana. Il fischio di inizio è alle ore 20. Chi vincerà dovrà vedersela lunedì sera con il Napoli di Mazzarri, che ieri in semifinale ha battuto la ..."Nel sorprendente Napoli di Supercoppa, la sorpresa più grande è stata Alessio Zerbin Che giovane non è - a dispetto di quello che pensava chi non lo conosceva -ma anzi è nel pieno della maturità, e h ...Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Inter - Lazio. Fischio d'inizio alle 20 italiane per l'avvio della seconda semifinale della ...