Diagnosi precoce del cancro al pancreas con l’intelligenza artificiale | ricerca del MIT

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Laè una delle armi più forti che si possa usare nella lotta contro il, in particolare contro ilalannidato in profondità nell’addome risulta difficile da rilevare. Itori del MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), insieme a Limor Appelbaum, uno scienziato del Dipartimento di Radioterapia Oncologica del Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) hanno addestrataper diagnosticaremente ilal. Intelligenzascopre come rivoluzionare le batteriedelal ...