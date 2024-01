Deserto | fuggire da tutto per ritrovare sé stessi

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Affascina perché è uno dei pochi luoghi non assediati dal turismo di massa. Stare in mezzo al nulla (senza internet) ha effetti positivi sulla mente, riconnette con la natura e permette di azzerare «i rumori di fondo» per scoprire le vere priorità nella vita. Viaggio alla scoperta dei luoghi disabitati che stanno diventando di tendenza. Non quelli americani o africani più noti e battuti, ma in Asia. Tra Cina e Mongolia, Uzbekistan e Kazakistan. Via dalle città, dalla folla, dai negozi di lusso. C’è sempre più bisogno di silenzio e solitudine, di connessione diretta con la natura anche se questo può voler dire rinunciare alle comodità. La nuova sfida per chi viaggia sono i deserti. Oltre alle mete più gettonate quali il Sahara, il Sinai con distese di sabbia e roccia che, arrivate a Sharm el-Sheikh, si tuffano direttamente nel mare, il Kalahari in Botswana, nell’Africa meridionale che ...