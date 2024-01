Deportivo Alavés – Cadice da LaLiga EA Sports | calendario e dove guardarlo in TV

Trasferimento anche per Julen Jon Guerrero che lascia i giallorossi e si trasferisce alAlaves. Lorenzo Scattareggia Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora. ...Operazione in uscita per la Roma con Julen Jon Guerrero che lascia i giallorossi e si trasferisce alAlaves . Il classe 2004 era arrivato alla corte di Guidi in Primavera durante la sessione estiva, prelevato dalle giovanili del Real Madrid. Durante la sua permanenza ha totalizzato sole 5 ...