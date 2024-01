Dentro una puntata di Tintoria

Daniele De Rossi si è rinchiusoil Fulvio Bernardini per prepararsi al meglio al suo esordio ...mossa forzata, dopo aver visto gli errori (e orrori) di Kristensen a Milano da centrale ...Il podcast è prima di tuttolezione su come si fanno le interviste, e spesso riesce dove molti giornalisti e conduttori televisivi falliscono: entra nella vita degli ospiti con educazione, ..."Da 0-3 a 4-3 in Supercoppa contro la Roma Quella partita rimarrà per sempre dentro di me, sia perché ho indossato per la prima volta i colori nerazzurri sia ...Stavolta era, appunto, per “Le voci di dentro”, con Toni e Peppe Servillo, Vincenzo Nemolato. Ed era tutto diverso: innanzitutto, riuscimmo a trasmetterla in diretta sulla Rai. Una diretta, capisce