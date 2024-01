Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba - Verso l' allenamento dei Pilastri | l' anime evento al cinema il 22 febbraio

Roma, 19 gennaio, 2024 " Crunchyroll, la piattaforma numero 1 al mondo per gli anime, ha annunciato le date internazionali di: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri - , che riporta Tanjiro e ilCorps sul grande schermo per un imperdibile evento cinematografico a partire dal 23 febbraio.L'imperdibile evento cinematografico mondiale di: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei ...Aniplex, Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment regalano ai fan della popolarissima serie anime un nuovo grande evento cinematografico.Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso l'Allenamento dei Pilastri non è disponibile in streaming. Aggiungilo ai tuoi preferiti per essere avvisato se sarà disponibile oppure in altri formati.