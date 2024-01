‘Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba – Verso L’Allenamento Dei Pilastri’ al cinema dal 22 febbraio

Leggi su funweek

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Arriva nelle sale italiane il 22DemonnoDei Pilastri, diretto da Haruo Sotozaki. Si tratta del nuovo capitolo in due episodi per il grande schermo del celebre anime campione d’incassi in tutto il mondo. È tratto dalla saga di Koyoharu Gotoge, che con oltre 150 milioni di copie è tra i primi dieci manga più venduti della storia. Demonha inizio quando Tanjiro Kamado, un ragazzo la cui famiglia è stata uccisa da un demone, si unisce al DemonCorps. Il suo scopo è far tornare umana la sorella minore Nezuko dopo che questa è stata trasformata in un demone. Nell’aprile 2019, la serie anime televisiva Demonno ...