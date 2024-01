Demenza precoce nei giovani | ecco i 15 fattori di rischio alcuni modificabili

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Non solo genetica. Un ampio studio pubblicato su Jama intercetta che cosa porta allaa esordiole e all’Alzheimer.

... prima causa di. Sebbene ad oggi la diagnosi sia esclusivamente legata ai sintomi riportati ...un nostro precedente studio clinico sulla Vta ha permesso di identificare in maniera molto...La malattia di Alzheimer è la prima causa dinella popolazione italiana e oltre 600.000 persone convivono con questa condizione. Sebbene ...sempre maggiori soluzioni per la diagnosidell'...Non solo genetica. Un ampio studio pubblicato su Jama intercetta che cosa porta alla demenza a esordio giovanile e all’Alzheimer.Regolare i livelli di dopamina potrebbe ridurre i sintomi nelle prime fasi della malattia di Alzheimer. Contrastare il 'ladro della memoria' con terapie già disponibili per il Parkinson è lo scenario ...