Dem terrorizzati | Biden va scaricato Michelle Obama candidata anti Trump

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Barack sempre più convinto chenon può farcela a rivincere. E tra i media americani si diffonde la convinzione che l'ex first lady possa sfidare Donald. Numerosi indizi sostengono l'ipotesi Segui su affaritaliani.it

Barack sempre più convinto che Biden non può farcela a rivincere. E tra i media americani si diffonde la convinzione che l'ex first lady possa ... (affaritaliani)

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...Barack sempre più convinto che Biden non può farcela a rivincere. E tra i media americani si diffonde la convinzione che l'ex first lady possa ...