Dem | Biden va scaricato Michelle Obama candidata anti Trump

Crescono i malumori per una campagna elettorale democratica giudicata troppo lenta e non all'altezza di un rivale come Trump (ilgiornale)

È questo uno dei vari sondaggi a sfavore diche aumentano i dubbi tra isulla nuova corsa dell'anziano presidente e suggeriscono l'idea che leader più giovani come la Whitmer potrebbero ...Una suggestione che lui non smentisce del tutto anche se insiste a dire che lavora per. Forse è il come lavora per il presidente che continua ad alimentare speculazioni. Ha passato l'estate a ...Elezioni presidenziali Usa 2024: data, legge elettorale, sondaggi e i candidati alle primarie dove sono in corsa anche Joe Biden e Donald Trump.La stessa Fox News ha accusato la Whitmer e il governatore della California, Gavin Newsom, di fare “campagna ombra” nella prossima corsa alla Casa Bianca 2024. Tutti e due continuano a dire che non ...