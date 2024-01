De Rossi | prima conferenza da allenatore della Roma | rivivi la diretta

Il nuovo allenatore della Roma non nasconde le sue ambizioni: "Il contratto è di sei mesi, ho chiesto solo di trattarmi da allenatore, non da ... (ilgiornale)

Le parole del nuovo allenatore della Roma, Daniele De, nella conferenza stampa di presentazionedel debutto sulla panchina giallorossa contro il ...Le parole del nuovo allenatore della Roma, Daniele De, nella conferenza stampa di presentazionedel debutto sulla panchina giallorossa contro il ...De Rossi si affida a Lukaku, il belga non ha trovato la rete negli ultimi tre match di campionato e, con la maglia giallorossa, non ha mai registrato quattro gare di fila senza segnare: è dunque lui ...La Rossi ha in effetti inviato una mail ... realizzate questa volta all’albergo Principi di Piemonte di Cuneo (creditori per 1.147 euro), a una traduttrice professionista (che chiede il pagamento di 1 ...