De Rossi | «Ovvio che i Friedkin non mi hanno scelto perché sono rimasti folgorati dai miei risultati alla Spal»

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Questa mattina la prima conferenza stampa di Daniele Deda allenatore della Roma. Domani la prima partita post Mourinho contro il Verona. All’Olimpico il clima sarà rovente contro giocatori e società. Delo sa ma si augura un clima di sostegno. In conferenza parla della sua idea di Roma. Le parole di Deda allenatore della Roma Che tipo di lavoro hai impostato e che Roma hai visto? «Quando cambi allenatori vedi giocatori che vanno a 3mila all’ora. Succede sempre. I primi allenamenti ti danno una risposta fino a un certo punto, bisogna capire quanto terremo questo tenore. Vanno a duemila. Sembra assorbano due tre concetti nuovi che vogliamo mettere, sembrano delle spugne». Ha sentito Totti: «Ci siamo sentiti. Mi ha mandato il messaggio di in bocca al lupo. In questi giorni abbiamo parlato un paio di volte e ci siamo ...

L'amore e il sostegno a Daniele De Rossi sono inevitabile. Perché la Roma viene prima di tutto e tutti, a maggior ragione quando è guidata da un pezzo di cuore come Daniele, alla prima avventura in Serie A.