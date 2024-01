De Rossi ' me la giocherò alla morte per restare alla Roma'

Lo ha detto Daniele De, neo tecnico della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona. "Ho chiesto solo di trattarmi da allenatore, non da leggenda o ex bandiera e su ...Per cosa le piacerebbe che fosse ricordato il calcio della Roma di Daniele De"Il mio calcio ...su questo erano d'accordo poi sanno che dal primo secondo in cui li ho sentiti che mi...