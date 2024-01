De Rossi | 'La Roma non si rifiuta | voglio andare in Champions ed essere confermato Su Mourinho'

A Trigoria è iniziata l'avventura di Daniele Decome tecnico giallorosso: "Lanon si rifiuta, è un po' come è successo a Pirlo con la Juve, lui era partito dall'Under23, poi si è trovato in questa situazione. Ci sono uomini che rifiutano ...Leggi anche, Smalling torna a parlare: "Mai chiesto di andare via" Mourinho esonerato, Denuovo allenatore dellaDeuna vita in giallorosso, ora la sua grande occasione in ...Salsedine giallorossa che scorre nelle vene, simbolo di Roma, vanto di quartiere. Dodici parole. Tanto è bastato a Ostia per descrivere Daniele De Rossi, uno dei suoi frutti più belli, quello che, più ...La prima conferenza stampa di De Rossi dopo l'esonero di Mourinho ... Non era il momento di rifiutare la Roma. Avrei detto no solo se la squadra fosse stata scarsa. Dobbiamo fare bella figura " C’era ...