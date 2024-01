De Rossi Impossibile rifiutare la Roma | la squadra è forte

Derivela di aver mandato un messaggio a Mourinho, "non di circostanza perché ci sentivamo. Lui stesso mi ha scritto quando ho firmato con la Spal. Non so se si è stufato, chiedetelo a lui. Io ...Derivela di aver mandato un messaggio a Mourinho, 'non di circostanza perchè ci sentivamo. Lui stesso mi ha scritto quando ho firmato con la Spal. Non so se si è stufato, chiedetelo a lui. Io ...Marco Tardelli, ex campione del mondo nel 1982, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Stampa parlando del momento in casa Roma: "Impossibile pensare all ... sulla costruzione della squadra. De Rossi ...Il neo tecnico della Roma Daniele De Rossi, intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona, ha parlato della scelta di ...