De Rossi e la svolta della comunicazione | non servono nemici

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – In attesaprova del campo, Daniele Deaffronta la prima sfida sul terreno più congeniale a Mourinho, la. Lo fa nella sua prima conferenza stampa da allenatoreRoma, scegliendo un tono e un registro che danno una prima sostanziale indicazione. Sa quello che vuole dire e come vuole comunicare, con una evidente discontinuità rispetto al suo ingombrante predecessore: non ha bisogno di ‘’. La squadra è forte, l’obiettivo è il quarto posto, i messaggi con Totti e Mourinho, la trasparenza dei Friedkin, Derisponde alle domande cercando di offrire l’immagine di chi non ha problemi a dire le cose come stanno. Una prima sostanziale precisazione. Denon si sente un traghettatore e non ha nessuna intenzione di ...