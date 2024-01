De Paola | “Rocchi? Ha dimostrato di non avere la giusta calma”

Paolo De Paola , giornalista, ha parlato del rigore concesso al Napoli contro la Salernitana, nel suo editoriale per Sportitalia. Queste le sue ... (terzotemponapoli)

De Paola contro Rocchi : «Giustificazioni ridicole»

Paolo De Paola ha voluto parlare della gestione di Rocchi per quanto concerne gli arbitri in Serie A. Le dichiarazioni polemiche Non ha usato ... (calcionews24)