De Laurentiis rinviato a giudizio per l' acquisto di Osimhen | l' accusa è di falso in bilancio

A Deè stato notificato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.... scrive: AGGIORNAMENTO 20:10 - Il Mattino modifica un passaggio: 'Inizialmente si pensava che già stasera la squadra poteva andare in ritiro, ma il club haa domani la decisione di quando ...De Laurentiis rinviato a giudizio con l'accusa di falso in bilancio. La Procura di Roma ha chiuso le indagini relativamente all'acquisto del giocatore Victor Osimhen, effettuato nel 2020, che costò 71 ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è al centro di un'indagine condotta dalla Procura di Roma per presunto falso in bilancio relativo ...