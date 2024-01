De Ketelaere | «Contro il Milan non ho pensato “non mi avete capito”»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Charles Deha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Gasperini ha trasformato il ragazzo exin una sorta di “9 e mezzo”. Lo ha dichiarato anche lui, confermando di essere concentrato sull’Atalanta e di non pensare al. Chiaro che la scorsa stagione è stato un po’ un purgatorio per il belga. Infatti non nega di aver dubitato di sé in passato: «Do tutto quel che ho, e posso dare ancora di più. Ma sento che sto crescendo e non mi meraviglia: quello che dai, lo ricevi indietro quasi sempre». Un momento preciso in questi cinque mesi in cui è scattato dentro qualcosa? «Non un solo “clic”: uno scatto quando ti senti meglio tu, uno quando entri in sintonia con i compagni, uno quando metti in fila diverse buone partite. Fu così anche al Bruges». Le difficoltà di scegliere l’Atalanta: «Ci ho ...