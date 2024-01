Dca | Ciarambino | Servono investimenti strutturali per salvare vite umane

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) «È doveroso da parte mia unirmi all’appello di associazioni e studenti, che oggi hanno manifestato in tutta Italia per sensibilizzare il Governo affinché, per la lotta e il contrasto ai disturbi del comportamento alimentare, si dia vita addedicati e stabili: la vita dei nostri ragazzi non può dipendere da un fondo biennale precario, che il Governo nazionale aveva dimenticato di rifinanziare – dichiara Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e firmataria di una proposta di legge regionale per il contrasto ai Dca – Dopo lo schiaffo del taglio ai fondi, l’annuncio del ministro della Salute dello stanziamento di 10 milioni da destinare alle regioni per il 2024 è un primo segnale, ma tutto ciò non basta. Le cure necessarie per centinaia di migliaia di adolescenti e bambini non ...