Davos | il report sul climate change | 14 milioni di morti entro il 2050

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilsulpresentato al World Economic Forum dimira a quantificare le conseguenze del cambiamento climatico sull’umanità, sia in termini di vite umane che di costi economici. Sono sei gli eventi principali legati al clima che sono stati analizzati come fattori dal forte impatto negativo, tra cui inondazioni, siccità, ondate di caldo, tempeste tropicali, incendi e innalzamento del livello del mare. I risultati dell’analisi hanno mostrato cheilè probabile che il cambiamento climatico causi 14,5die 12,5 trilioni di dollari di perdite in tutto il mondo.