DASPO urbano per il responsabile degli atti di vandalismo nel centro di Sansepolcro

' nei confronti del minorenne. Per la durata di un anno, il minorenne non potrà avere accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento situati nel centro storico di ...Noi andremo in Consiglio comunale modificheremo il piano di polizia urbana e verificheremo come inserire il capolinea della metro C per utilizzare il. Abbiamo richiesto di sottoscrivere ...SARONNO - Ecco un riepilogo dei principali eventi di ieri a Saronno. Saronno, droga e contanti nella biancheria intima: un individuo è stato denunciato a ...SARONNO - Ieri la polizia locale intorno alle 12 alla stazione ferroviaria di piazza Cadorna ha fermato uno straniero che aveva, nascosti nella ...