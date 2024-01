Darmian | «Messi in difficoltà con gli esterni | ora testa alla finale»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024)ha parlato dopo Inter-Lazio 3-0 di Supercoppa italiana. Il difensore nerazzurro sempre costante e protagonista in positivo. GRANDE APPROCCIO ? Matteoai canali della Serie A dopo il trionfo 3-0: «La Lazio era un avversario forte, ma abbiamo approcciato bene. Lo abbiamo dimostrato subito all’inizio tant’è che potevamo chiudere con più di un gol nel primo tempo. Sapevamo di poterli mettere insugli, è quello che il mister ci ha chiesto. Andata bene, ora penseremo. Partita difficile, ma scenderemo in campo per vincere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...