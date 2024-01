Darmian | «Inter | vittoria e finale meritata! Lazio squadra forte»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024)dopoterminato sul punteggio di 3-0 su Mediaset ha parlato con enorme soddisfazione dopo lain semidi Supercoppa Italiana. GRANDE SODDISFAZIONE – Matteocosì dopo: «Abbiamo fatto una buona partita, laè unacon grandi qualità, lo ha dimostrato in questi anni. Oggi abbiamo fatto una buona partita meritando lae la. Vincere aiuta a vincere, farlo in questo modo aiuta. Siamo convinti di quello che facciamo. Però sarà una partita difficile contro un avversario tosto. Ha dimostrato tutto il potenziale che ha la scorsa stagione, bisogna temerli e per questo li rispetteremo. Scenderemo in campo con la voglia ...