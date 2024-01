Dalla longuette di pelle a quella di paillettes | fino alla micro mini

Leggi su amica

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Troppo presto per cominciare a parlare di gonne primavera estate 2024? Niente affatto. Questo è infatti proprio il momento giusto per studiareperfezione le tendenze della prossima stagione e pianificare uno shopping strategico. Così da giocare d’anticipo e iniziare a indossarle appena finisce l’inverno. Le gonne sono il punto di partenza perfetto per iniziare a costruire l’armadio della nuova stagione. Perché per la primavera estate 2024 hanno surclassato i pantaloni e hanno conquistato le passerelle, dominando incontrastate in mille varianti diverse. Ci sono ancora quelle see-through leggere e impalpabili, così come quelle maxi a ruota, dalle superfici spesso materiche. Così come le classiche pencil skirt. Ma se dobbiamo individuare i trend che si sono ...