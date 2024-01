Dal Mes alla manovra | le solite minacce del falco Ue all' Italia

Roma, 18 gen – È impossibile, anche con ogni cautela possibile, non puntare l’indice contro il tempismo della magistratura . Quanto meno non riderci ... (ilprimatonazionale)

2024-01-19 12:13:03 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: El di ... (justcalcio)

Lo scontro non è ancora finito. A distanza di qualche mese, la guerra tra presidenti del Consiglio non è finita qui. Giuseppe Conte si è presentato ... (zon)

ARTICOLO PRECEDENTE, Conte ascoltatogiurì: oggi tocca a Meloni Ultime notizie Attualità, Conte ascoltatogiurì: oggi tocca a Meloni 19 Gennaio Zerottonove A Fisciano corsi di musica ......//www.comune.fisciano.sa.it/index.php… ARTICOLO PRECEDENTE Pontecagnano Faiano, 'Carnevale in città 2024': l'evento ARTICOLO SUCCESSIVO, Conte ascoltatogiurì: oggi tocca a Meloni ...Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, bacchetta l'Italia sul bilancio: "Non è in linea con le raccomandazioni".Il vicepresidente della Commissione europea ha chiesto al governo Meloni deviazioni sulla legge di bilancio: “Roma rimetta in linea i conti pubblici” ...