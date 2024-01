“Dal Big Bang alle Stazioni Spaziali | il grande racconto dell’Universo” nella seconda puntata di Quinta Dimensione

(Di venerdì 19 gennaio 2024) ROMA – Come è nato l’Universo e come andremo su Marte?di “– Il futuro è già qui”, il programma di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti in onda sabato 20 gennaio21.45 su Rai3, si racconterà quella che è forse la piùsfida che la nostra specie abbia mai affrontato: capire come funziona l’Universo e avventurarsi fuori dal nostro pianeta. È una storia iniziata molto tempo fa equale l’Italia ha un ruolo di primo piano fin da quando Galileo puntò il suo cannocchiale verso il cielo. Pochi infatti sanno che, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, noi siamo stati il terzo Paese a mandare in orbita un proprio satellite. O che oggi è affidata a imprese italiane la costruzione dei moduli della ...

