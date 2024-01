Dakar | Carlos Sainz trionfa a 62 anni El Matador al volante di un’Audi Rs Q e-tron

(Di venerdì 19 gennaio 2024) A quasi 62trong>trong>trong> è diventato i più anziano vincitore dellatrong>. Sul traguardo di Yanbu, sulle sponda saudita del mar Rosso, lo spagnolo ha conquistato assieme al connazionale Lucas Cruz la quarta affermazione, con case automobilistiche diverse: Volkswagen (2010), Peugeot (2018), Mini (2020) e, quest’anno, con Audi. È un successo storico perché mai prima d’ora il rally raid più duro al mondo (46 edizioni dal 1979 in poi, 5 in Arabia) era stato vinto da un veicolo ad alimentazione alternativa, il prototipo elettrico ad autonomia estesa Rs Q e-. Nella generale assoluta eltrong> ha preceduto il ...

Sensazionale l'impresa di Sainz. A quasi 62 anni, li compie in aprile, Carlos Sainz senior, già ex campione del mondo di rally si è aggiudicato per la quarta volta la vittoria della Dakar, la gara automobilistica più dura, alla guida della sua Audi. Carlos Sainz ha vinto la Dakar 2024 a bordo dell'Audi RS Q e-tron elettrica con range extender, alla sua quarta affermazione nel duro Rally Raid dopo le vittorie nelle edizioni 2010, 2018 e 2020. La vittoria di Carlos Sainz alla Dakar 2024 è stata completata dalla visita di tutta la sua famiglia al traguardo stesso: il figlio Carlos Sainz e la moglie Reyes hanno assistito alla proclamazione ...