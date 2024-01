Dakar | Audi e Carlos Sainz | Cenerentola e Matador a spasso nella storia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sarebbe potuto diventare un calciatore, avrebbe potuto vivere tra i tribunali se solo avesse condotto in porto gli studi in legge, ed era pure un ottimo giocatore di squash, categoria di cui fu ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02 QUAD – Andujar ha scavato un immenso solco dal primo bivacco in poi: più di 20 minuti di vantaggio ... (oasport)

A 61 anni è ancora lui il re del Dakar : con una prova accorta ma senza errori, Carlos Sainz ha trionfato per la quarta volta in carriera nello ... (ilfattoquotidiano)

A quasi 62 anni Carlos Sainz è riuscito a regalare all'Audi l'altamente desiderata vittoria alla Dakar, proprio all'ultimo anno prima dell'addio del marchio tedesco; per lo spagnolo, invece, si tratta ...YANBU – Carlos Sainz ha vinto la sua quarta Dakar, che è anche la prima in assoluto per Audi e di un veicolo elettrico, seppur ad autonomia estesa come il prototipo Rs Q e-tron, che ...