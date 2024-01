Da hostess a presidente della Japan Airlines | la scalata di Mitsuko Tottori

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Era entrata a far partecompagnia di bandiera come assistente di volo nel 1985. Finora sono pochissime le principali compagnie aeree con donne in posizioni di leadership

Un'exalla guida di una compagnia aerea: è la storia di Mitsuko Tottori, 59 anni, che a partire dal 1° aprile di quest'anno ricoprirà il ruolo didi Japan Airlines. Sarà la prima leader ...... essendo partita come assistente di cabina, cioe'o, come dicono in Giappone, stewardess, dal 1985. Yuji Akasaka, lattuale, diventera'con potere di rappresentanza. In ...La 59enne, che nel 1985 ha iniziato come hostess, è stata nominata presidente della compagnia aerea nipponica Japan Airlines ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Japan Airlines, ex hostess guiderà la compagnia. Per la prima volta una donna al vertice ...