Curling | Canadian Open 2024 | Team Retornaz ancora vivo | battuto il Team Koe

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Vittoria pesante per ilnell’ultima giornata della fase a gironi del Co-op, quarto appuntamento stagionale del Grand Slam di. Dopo una vittoria e due sconfitte nei primi tre impegni, la squadra italiana doveva assolutamente vincere contro ilKoe. Missione centrata da Joel(Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), che si sono imposti per 8-2 sulla squadra capitanata appunto da Kevin Koe. Un match indirizzato già nei primi due end, che hanno vistoe compagni volare immediatamente sul 5-0. Sul ghiaccio di Red Deer (Alberta) adesso c’è attesa per capire il destino della compagine italiana, che ...

