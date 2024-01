“Cristóbal Balenciaga” la serie rivelatrice dell’enigmatico | solitario e riservato couturier

è un couturier nel vero senso della parola. Gli altri sono semplicemente stilisti", così affermava nientemeno che Gabrielle Chanel riguardo al leggendario designer di origini ...Non rientra per fortuna completamente in questo frangente la recensione di, la nuova miniserie spagnola (dal 19 gennaio tutta disponibile su Disney+) che come da titolo vuole ...