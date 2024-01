Cristòbal Balenciaga | la recensione | Viva il Re della Moda!

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La serie:, 2024. Creato da: Lourdes Iglesias, Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga. Genere: Drammatico, Biografico. Cast: Alberto San Juan, Belén Cuesta, Josean Bengoetxea, Thomas Coumans, Anouk Grinberg, Gemma Whelan. Durata: 6 episodi/45 min. circa. Dove l’abbiamo vista: Su Disney+, in anteprima stampaTrama: La storia di un uomo che, grazie al suo talento naturale, alla perseveranza e al fiuto per gli affari, ha osato sfidare il suo status sociale di figlio di una sarta e di un pescatore, diventando uno degli stilisti più importanti. Seguendo le orme artistiche e produttive di Halston, miniserie targata Netflix creata da Ryan Murphy e tutta dedicata alla vita e ai successi del grande stilista britannico, venerdì 19 gennaio arriva in esclusiva nel catalogo di Disney+...

Attenzione ai dettagli Non si può dire che Cristóbal, prodotta da Xabier Berzosa per Moriarti Produkzioak e Irusoin, non esprima bene l'ossessione per i dettagli del personaggio titolare. ...Cristóbal: sinossi ufficiale e trailer Cristóbalè ora disponibile su Disney+ . Guarda tutti gli episodi di questa serie TV perfetta per chi ama i vestiti, le borse e tutto ...