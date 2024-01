Cristiano Ronaldo | “La Saudi League non è certo peggio del campionato francese”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Com’è la? Non èdel… Gioco da 22 anni come professionista e conosco queste realtà”. Lo ha detto, ospite al Globe Soccer Awards a Dubai, parlando del livello deldell’Arabiata, nel quale il portoghese gioca con l’Al Nassr e in cui è uno dei più rappresentativi anche come testimonial di questo movimento calcistico in espansione: “A che livello è la? Non èdel”, ha ribadito. SportFace.

Il calciatore portoghese: "È più competitiva della Ligue1, posso dirlo dopo un anno trascorso lì" Nassr's Portuguese forward #07celebrates scoring during the Saudi Pro League football match between Al - Nassr and Al - Ahli at the King Saud University Stadium in Riyadh, on September 22, 2023. (Photo by Fayez ...È il quarto giocatore della rosa per minuti giocati in campo con 1.977 minuti, subito dietro Mané,e Octavio. I 20 milioni di euro annui che avevano appena convinto Brozovic a ...Protagonista sul palcoscenico di Dubai, in occasione della nuova edizione dei Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo è tornato a parlare di presente e futuro, consapevole di avere una carta d'identità ...In Italia sono 1,2 milioni gli appassionati. L’atleta argentino Fernando Belasteguín, detto Bela, con le sue 484 vittorie all’attivo, spiega come si diventa campioni.