Crepet | “Non Ci Vuole Mica un Cieco per Capire che i 14enni di Oggi Vivono come i 20enni di 40 Anni Fa”

... nell'aula magna del liceo Artistico "Mazara": "Formarsi e intervenire percadere nella rete". ... Caterina Fantauzzi, consegnerà il premio "Ovidio Giovani" a Paolo. Il polo liceale "Ovidio" ..."Nel nuovo disco ne parlo molto, anche in modoautobiografico perché, avendo 23 anni, è difficile parlare d'amore in maniera 'competente'. Ho letto molto, da Eric Fromm a Paolo, ho ...SULMONA. L’educazione, la scuola, la famiglia e i rischi della rete. Sarà una giornata dedicata a questi grandi temi quella di sabato 20 gennaio al polo liceale “Ovidio” di Sulmona. Prima due conferen ...Nel pomeriggio, alle 15, lo stesso Di Noto terrà un altro incontro, nell’aula magna del liceo Artistico “Mazara”: “Formarsi e intervenire per non cadere nella rete ... “Ovidio Giovani” a Paolo Crepet.