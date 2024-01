Covid Italia | 9 675 casi e 258 morti | bollettino ultima settimana

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Continuano a scendere i numeri diin. Nelladall’11 al 17 gennaio si sono registrati 9.675 nuovipositivi, -53,8% rispetto ai 7 giorni precedenti (20.945). Isono stati 258, contro i 355 della precedente rilevazione (-27,3%). E’ quanto indica ille del ministero della Salute. Scende ancora il tasso di positività, pari al 5,3%, in calo di 3,9 punti percentuali rispetto allaprecedente (9,2%), a fronte di 180.932 tamponi effettuati (-20,1% rispetto ai 226.569 dei 7 giorni precedenti). Giù anche i ricoveri. Il tasso di occupazione in area medica al 17 gennaio – si legge nel– è pari al 6% (3.723 ricoverati), rispetto all’8,2% (5.131 ricoverati) ...

Continuano a migliorare i dati di sorveglianza Covid in Italia. Sono in calo oggi Rt, incidenza, ricoveri e reinfezioni secondo l'ultimo bollettino. "L'indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 9 gennaio è sotto la ..."