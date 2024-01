Covid e influenza | decalogo per il post | cosa bisogna fare e cosa no

Leggi su italiasera

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Profonda stanchezza, tosse che non accenna ad andar via, naso gocciolante. Sintomi ‘ereditati’ da, che continuano a creare disagio anche molti giorni dopo che l’infezione ha finito il suo corso. Disturbi con i quali devonoi conti milioni di italiani in questo periodo. “Spesso non ‘prevediamo’ che queste malattie possano necessitare di una fase di ripresa. Ma si tratta di patologie che debilitano, quindi il nostro organismo va sostenuto seguendo comportamenti adeguati quali per esempio riprendere con calma le attività fisicamente più stressanti, come lo sport. Mentre, nella maggior parte dei casi, gli integratori non servono”. A proporre all’Adnkronos Salute unper la ‘ripresavirus’ è Giorgio Sesti, docente di Medicina interna all’università ...