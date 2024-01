Cosimo Lepore designato rappresentante del Comune nel CdA della Gesesa

Benevento . Arriva la controreplica del segretario cittadino Francesco Zoino all'omologo di Noi di Centro,: 'Ohibò, non mi aspettavo mica una risposta tanto stizzita e nervosa dall'amico. E non me l'aspettavo soprattutto perché così rende una situazione già di per sé singolare ...... il merito è dell'aggregazione centrista del sindaco Mastella', lo scrive in una nota il coordinatore cittadino NdC. 'Non certo del PD ridotto al lumicino, nonostante la lungimirante ...“Quando era nel partito di Di Pietro, Zoino era meno distratto. Da quando è diventato un semplice esecutore dei diktat di Del Basso De Caro, insieme al suo spirito critico sembra aver dismesso anche l ...