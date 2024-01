Così Macron vuole fare l' esame agli Imam

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Con una popolazione musulmana sempre più numerosa, Oltralpe si pensa a dare ordine. Per combattere le radicalizzazioni, l’Eliseo progetta un controllo di Stato che cominci dallo stop alle centinaia di predicatori in arrivo da altri Paesi. Un’operazione che presenta molte incognite. Il presidente Emmanuelha cominciato a gettare le basi di uno dei progetti più ambiziosi del suo secondo mandato: la creazione di un «Islam di Francia», repubblicano, indipendente e impermeabile alle influenze radicali provenienti dall’estero. Un cantiere ambizioso per un Paese che dopo anni di attentati ancora non riesce a risvegliarsi dall’incubo jihadista, sempre presente come dimostrano le cronache degli ultimi mesi. All’inizio di questo nuovo anno è stato posto uno dei primi mattoni, promulgando un provvedimento che vieta l’arrivo degli «distaccati», ...